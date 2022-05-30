Düzce'de Hüseyin Genç yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şaban Ak idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Şaban Ak otomobilde sıkışırken, yolcu olarak bulunan Kezban Ak ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ak ile yaralı Kezban Ak, ilk tedavilerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.