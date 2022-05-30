Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te zabıta denetimleri sıkılaştı
[Fotoğraf: İHA]
Kilis'te Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler ile gıda satışa yapan iş yerlerinde fiyat, ürün etiketi ve gramaj konusunda denetimlerini sıklaştırdı.
Kilis'te Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketler, gıda işletmelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.
Zabıta personeli, ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu.
Denetimlerin artarak süreceği bildirildi.
Etiketler: Kilis
Son Haberler
- 17:07
- 17:02
- 16:55
- 16:52
- 16:47
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz