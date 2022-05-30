Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de ekmek denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki ekmek üretim ve satış yerlerini denetledi.
Kırşehir'de ekmek üreten fırınlar ile ekmek satış noktaları, vatandaşın sağlıklı tüketimi için denetlendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, vatandaşın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla ekmek, ekmek çeşitleri, pide üreten fırınlar ile satışını yapan işletmelerin denetim ve kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti.
İmalathane ve satış yerlerinin istenilen şartlara uygunluğunun kontrol edildiğini vurgulayan Seçen, "İl Müdürlüğü olarak birden fazla ekip ile sürekli sahada gıda denetimi yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya hijyenik ortamlarda ulaşmasını sağlamak" dedi.
Etiketler: Kırşehir
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