Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobile giren arı kaza yaptırdı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı nedeniyle panik yapan sürücü karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Denizli'de Adalet Mahallesi Vatan Caddesinde 32 yaşındaki Oğuzhan Çetin yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aracın içerisine arı girince sürücü panik ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Mualla Yitim yönetimindeki, öğrencilerini taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü Çetin ile öğrenciler Buğra Melih Yeniay, Yağız Efe Dirik, Ayaz Gümüş ile Osman Uslu yaralandı. 4'ü öğrenci 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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