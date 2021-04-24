Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Orhan Özgür Caddesi'nde Mevlüt T. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükseldi.
Otomobili durduran sürücünün aracından ayrılmasıyla alevlerin çoğaldığını görenler yangını söndürmek için çaba gösterdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını otomobili tamamen sarmadan söndürdü.
Sıradaki Haber
Osmaniye'de cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz