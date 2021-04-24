Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de cep telefonu satan iş yerinin sahibini oyalayarak tezgahta bulunan telefon bataryalarını çalan zanlı tutuklandı.
Raufbey Mahallesi'nde cep telefonu satan iş yerinden 1000 lira değerinde telefon bataryası çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından M.T. olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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