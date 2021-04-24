Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satılabilen 35 bin hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bornova ve Buca ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 35 bin hap ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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