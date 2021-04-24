Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kıraathaneye baskın: 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 10 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.
İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye, 6 bin 250'şer liradan 62 bin 500 lira ceza uyguladı.
İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Manisa'da yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz