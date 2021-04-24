İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 10 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye, 6 bin 250'şer liradan 62 bin 500 lira ceza uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.