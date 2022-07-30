Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Konya'ya getirilen Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Iraklı Bulia (33), Gela Tsulaia (43) ve Boris Tsulaia (34), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, 2 gün önce 100 bin lira değerinde dövizi çalarak ticari taksiyle kaçtıkları Adana'da yakalanmıştı.
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