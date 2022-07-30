Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sıcak hava bunaltıyor
[Fotograf: AA]
Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Afyonkarahisar’da termometrelerin bugün ve yarın 35 dereceleri görmesi bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları ve 30 derecelerin üstüne çıktı. Son yılların en sıcak günlerinden birisini yaşayan kentte, bunaltıcı sıcaktan dolayı vatandaşların çoğunun sokağa çıkmadıkları gözlendi.
Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ise kentte hava sıcaklığının bugün ve yarın 35 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
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