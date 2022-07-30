Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kilis'te inşaatın 4'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir inşaatta çalışan kimliği henüz belirlenemeyen işçi, dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis İş Kazaları İşçi
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