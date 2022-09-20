Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıklar Mahallesi'nde bir şüphelinin 3 iş yerinde kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, belirlenen iş yeri ve otomobilde yapılan aramada, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 boş makaron, 1600 gram tütün, 1 kilogram nargile tütünü, 53 elektronik sigara cihazı, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından salıverildi.