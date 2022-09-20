Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında toplam 77 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet 7,65 milimetre tabanca mermisi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ticaretinden, 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu
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