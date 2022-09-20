Iğdır'daki köylerde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının artması ile birlikte Iğdır Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yaycı Köyünde çalınan 118 küçükbaş hayvanın yeri tespit edildi. Operasyonda hayvanları çaldığı tespit edilen iki kişi yakalandı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Hayvanların sahibi jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Çok yardımcı oldular, geceden beri arıyorlar. Bunlar benim geçim kaynağımdı bunları kazanana kadar çok zorluk çektim. Ben ve ailem çok mutlu olduk" dedi.