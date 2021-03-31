Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mutfakta düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaşlı çift yaralandı.
Hamidiye Mahallesindeki evlerinin mutfağında düdüklü tencerede et yemeği pişiren kadın tencerenin kapağını açamayınca eşinden yardım istedi.
Eşi, kapağını açmaya çalıştığı tencerede oluşan basınç nedeniyle meydana gelen patlama yüzünden çift yaralandı.
El, kol ve yüzlerinde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşan çift, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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