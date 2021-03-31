Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü.
Söğüt Beldesi yakınında Recep Ö. idaresindeki otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Recep Ö'nün hayatını kaybettiğini, otomobilde bulunan 1 kişinin de yaralandığını belirledi.
Yaralı, Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücünün cenazesi de morga götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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