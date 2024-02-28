Konya'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili damadı tutuklandı

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nazım M. kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya gelmiş, ikili arasında çıkan kavgada zanlının, Cuma Han'ı satırla öldürdüğü ileri sürülmüştü.

İlçede iki gün önce, Han'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan Nazım M. gözaltına alınmıştı.

Han'ın damadı Nazım M. ile olay günü evde oldukları belirlenen B.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta Cuma Han'ın yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesiyle ilgili 2 kişi daha yakalandı.

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