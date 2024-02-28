Tokat Müftülüğü tarafından hayır çarşısı açıldı

Tokat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı gönüllülerin çalışmaları ile Sümbül Baba Zaviyesi'nde açılan hayır çarşısında, gönüllüler tarafından hazırlanan ev yemekleri, ızgara köfte ve gözleme gibi ürünler satışa sunuldu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Semih Öğrünç, yaptığı açıklamada, "Yeşilırmak Camisi 4-6 Yaş Kız Kuran Kursu'muzun ihtiyaçlarını karşılamak için bir hayır çarşısı düzenledik. Bölgede çok büyük ve güzel bir Kuran kursu inşa ediyoruz. Sona doğru yaklaştık ve yaklaşık 500 bin liralık bir desteğe ihtiyacımız kaldı. Bu ihtiyacı karşılamak için açtığımız hayır çarşısına destek olmaları için tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" dedi.

Hayır çarşısı 29 Mart 2024 Perşembe akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.