Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.
Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öldüğü belirlenen Şener'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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