Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da polis, yaptığı operasyonda 4 milyon 950 bin kaçak makaron 150 bin kaçak cerrahi eldiven ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.
Polis, adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonlarda 4 milyon 950 bin kaçak makaron ve 150 bin kaçak eldiven ele geçirildi.
4 zanlıyı gözaltına alındı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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