Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonlarda 4 milyon 950 bin kaçak makaron ve 150 bin kaçak eldiven ele geçirildi.

4 zanlıyı gözaltına alındı. Zanlılardan 2’si adil kontrol ile 2’si ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.