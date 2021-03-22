Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Numan Yücel'in (41) 9 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki bir sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, maktulün 2002'de Necat Değer'in öldürülmesi olayının faili olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ve yakın zamanda cezaevinden tahliye edildiğini belirledi.

Yücel'in kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, Necat Değer'in yakınlarını takibe aldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından olaya karıştığı iddiasıyla Necat Değer’in oğlu olduğu ve nüfus kaydının bir yakınının üzerine yapıldığı öğrenilen Yılmaz B. (29) ile kuzenleri Veysi B, Abdulkadir B. ve arkadaşı Arda G'yi yakalamak için adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılardan Yılmaz, Veysi ve Abdulkadir B. yakalandı, Arda G. ise adresinde bulunamadı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde cinayeti Arda G'nin işlediğini iddia etti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da, 9 Mart'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Numan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı.