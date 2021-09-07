Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için ildeki 630 okul, jandarma timlerince ziyaret edildi.

"Güvenli Okul Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 560 jandarma personeli katıldı.

Öğrenci ve velilere, çocuk suçlarıyla ilgili bilgi verdikten sonra okul idarecileriyle görüşen jandarma timleri, okul çevresine ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Uygulamalara, Konya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele, Asayiş, JASAT, Trafik, İstihbarat, KOM ve köpek timleri katıldı.