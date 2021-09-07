Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 3 gün sürdürmesi bekleniyor.
Etiketler: Düzce Hava Durumu
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