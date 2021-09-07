Toplantıda, güvenlik, asayiş konuları başta olmak üzere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda ve çevresinde alınacak tedbirler ele alındı.

Konya Polisevi'nde yaklaşık 200 muhtarın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarları, güvenlik tedbirleriyle alakalı taleplerini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, mahallelerdeki huzur ve güvenin tesisi için muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi.

Dinç, muhtarlardan, gördükleri olumsuzlukları zaman kaybetmeden 112 Acil İhbar Hattı'na bildirmelerini istedi.

Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Dinç, "Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edip gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

Muhtarlar, kentte yürütülen çalışmalardan ve alınan tedbirlerden dolayı başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere Konya polisine teşekkür etti.

Dinç de muhtarlarla bu tür toplantıların belirli periyotlarla yapılacağını belirtti.