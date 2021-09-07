Kesim için mezbahaya götürülmek istenen inek, kamyona bindirilmeden önce sahibinin elinden kaçarak Keşan-Gelibolu kara yolunda bariyerlere sıkıştı.

Polis ekipleri yolda önlem alırken hayvan, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan ancak kaçmaya başlayan inek Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçesine girdi.

Veterinerler tarafından toplamda 4 uyuşturucu iğne atılan inek, 4 saatlik kovalamaca sonunda bayıldıktan sonra yakalandı.

İnek, daha sonra kamyona bindirilerek mezbahaya götürüldü.