Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı.
Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.
Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.
Etiketler: Çanakkale
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