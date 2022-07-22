Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Kütahya'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda seyreden Harun Elmas yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kütahya
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