Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Harun A. yönetimindeki otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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