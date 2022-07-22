Harun A. yönetimindeki otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.