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Güncel
AA 12.10.2023 10:54

Konteyner kentteki çocuklara eğitim desteği

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından eğitim desteği veriliyor.

Konteyner kentteki çocuklara eğitim desteği
[Fotograf: AA]

Yeşilyurt İlçesine bağlı Bostanbaşı Konteyner Kent'te kalan 7-14 yaş arası çocuklara Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllülerince bilişim, sanat, matematik, fen, okuma ve İngilizce alanlarında etkinlikler yapılıyor.

Çocuklara gönüllü olarak Tiyatro/Drama eğitimi veren Kübra Pektaş, "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda iki aydır gönüllüyüm. Konteyner kentte kalıyorum. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar ile birlikte etkinlik yapmak çok güzel, Tiyatro / Drama eğitimini yıllar önce almıştım. Öğrenmiş olduğum şeyleri şimdi çocuklara yol olsun diye öğretiyorum." dedi.

Konteyner kentteki çocuklara eğitim desteği

Malatya Bostanbaşı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Rönesans Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Barış Karadaş ise konteyner kentte kalan 7-14 yaş arası çocuklara almış oldukları eğitimlerin dışında motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Malatya Teknopark Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Tuğba Altun Taflan da çocuklara yönelik eğitimlerinin devam ettiğini anlattı.

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