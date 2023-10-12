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Güncel
AA 12.10.2023 10:50

Nusaybin şehitleri için anma töreni

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 4 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi.

Nusaybin şehitleri için anma töreni
[Fotograf: AA]

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, törende, Nusaybin'de 2019'da Barış Pınarı Harekatı sırasında, hain terör örgütü PYD/YPG’nin kalleşçe düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit düşen 12 sivil vatandaşı dualarla yad ettiklerini söyledi.

Devletin bekasına, birlik ve beraberliğine kast eden tüm hain terör örgütlerine karşı devletin ve milletin yanında olanları, tarihin her zaman minnetle ve hayırla yad edeceğini aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın canına kast eden huzuru bozmaya çalışan hain teröristler nerede saklanırsa saklansın, kimlere güvenirse güvensinler mücadelemiz devam edecek. Kan döken, milletimize pusu kuran, zarar veren hiçbir bölücü yapının dünyanın neresinde olursa olsun, varlığını sürdürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir şer odağı kanlı ve kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacaktır, emellerine ulaşamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır."

Nusaybin şehitleri için anma töreni

"Birliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kuruludur"

Bu topraklarda kökleri çok derinde, geçmişi çok eski bir kardeşlik bağının bulunduğunu dile getiren Akkoyun, bu bağın, şehitlerin kanlarıyla, gazilerin fedakarlıklarıyla, milletin gayretleriyle ve dualarıyla yoğrulduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberliğin çıkar hesapları üzerine kurulu olmadığını aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:

"Birliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kuruludur. Birlik ve beraberliğimizin de en büyük gücü budur. Türkiye Yüzyılı, her alanda olduğu gibi barış, istikrar, huzur, iş birliği ve refahın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet için her zaman çalışacağız, gayret edeceğiz."

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da ilçede 4 yıl önce yaşanan kalleş saldırıda hain terör örgütünün yüzünün bir kez daha açığa çıktığını kaydetti.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü anlatan Kayabaşı, "Bugün Nusaybin özelinde söyleyecek olursak sadece kırsalda değil şehir merkezinin her taşında toprağında Nusaybinli kardeşlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşayabilmektedirler." dedi.

"Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız"

Saldırıda terör kurbanı olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise 4 yıl önce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasız kaldığını, yaşadıkları bu acıyı hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:

"Ben burada doğup büyüdüm. Burada babamı anmak bana çok zor geliyor. Ama ağlamayacağım, çünkü biliyorum güçlü durmam gerekiyor. Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız, başka bir şansımız yok. Bize düşen tek şey bizlerle omuz omuza mücadele edenlerle yan yana yürümektir. Bir daha 'Hiçbir Gülay hiçbir Elif hiçbir Dilan hiçbir Berivan babasız kalmasın.' diye bizlere omuz verin."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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