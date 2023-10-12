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Güncel
AA 12.10.2023 10:47

Zonguldak'ta asayiş uygulaması: 5 tutuklama

Zonguldak'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ta asayiş uygulaması: 5 tutuklama
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca dün 34 ekip ve 120 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada 2 bin 994 kişi ile 344 araç sorgulandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçundan 1, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1, "hırsızlık" suçundan 1 ve "karşılıksız yararlanma" suçundan 1 kişi olmak üzere hakkında adli işlem yapılan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Öte yandan adli makamlardan alınan karara gereği 1 kişinin evinde yapılan aramada 418 uyuşturucu hap, 2 patlayıcı madde (dinamit) ve dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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