Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Musa ile yengesi Fatma Akçora'nın cenazesi, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada akrabalar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı.

Musa ve Fatma Akçora'nın cenazeleri, Akbaba Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı Aydın Ergün tutuklandı.

Ağır yaralı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akçora'nın ise tedavisi sürüyor.

Olay

İddiaya göre, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde Ergün ile komşuları Musa, ağabeyi Mustafa ve eşi Fatma Akçora arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açmış, Fatma Akçora olay yerinde, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan akrabalardan Musa Akçora tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına almıştı.