Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde düzenlenen programda Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü, öğrencilerle yaya geçidinin önündeki alanı kırmızıya boyadı.

Öğrencilere şapka, bilgilendirici eğitim seti ve düdük dağıtıldı.

Vali Polat, trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin yapıldığını söyledi.

Milletvekili Başer de yayaların öncelikli ve bir canın çok değerli olduğunu hatırlatmak istediklerini anlattı.

Belediye Başkanı Köse ise okulların açılmasıyla tüm yaya geçitlerini boyadıklarını aktardı.