Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yurdun 81 iline gönderiliyor.

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da da balıkçılar taze balıklara tezgahlarında yer verdi. İşletmeciler vatandaşlara taze balık yedirmek için günlük olarak balık getiriyor.

Iğdır’da balık işletmecisi olan Serhat Savaş, "1 Eylülden itibaren balık sezonu başladı. Karadeniz balık evi olarak balıklarımızı tezgaha getirdik. Havalar soğuduğu zaman balık çok gelince vatandaşlar balığa doyacaktır" dedi.