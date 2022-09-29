Haziran ayında ata tohumlarından ekimi yapılan, Perisu Çayı'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulyenin, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu geçen yıl mart ayında coğrafi işaret alarak tescillenmesinin ardından üretim alanı bir yılda 200 dekardan 600 dekara yükseldi.

Asırlık ata tohumundan haziran ayında üretimine başlanan, yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyede yaklaşık 4 ay süren emeğin ardından hasat başladı.

Üreticiler imece usulü topladıkları fasulyeleri Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiyor.

Horoz çeşidi kuru fasulyede üretim alanında sağlanan artışla rekolte de katlanıyor.

Geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 100 tona ulaşan rekoltenin bu yıl 210 tona ulaşması bekleniyor.

"Üretimde gözle görülür artış oldu"

Üreticilerden Elmalı köyü muhtarı Metin Külüğ, Yedisu horoz kuru fasulyesinde tescile kavuştuktan sonra üretimde ciddi artış olduğunu söyledi.

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere ekim zamanı yüzde 75 hibeli tohum verdi. Devlet Su İşlerinin basınçlı su sistemiyle de üretimde gözle görülür artış oldu" diyen Külüğ, devletin her zaman yanlarında olduğunu anlattı.

Külüğ, köylerinde 1000 dekar alanda ekim yaptıklarını, rekoltede bu yıl geçen yıla oranla artış beklediklerini vurguladı.

Bu yıl ürettikleri alanda kısmi olarak bazı yerlerde üründe hastalık olduğunu tespit ettiklerine dikkat çeken Külüğ, "Buna rağmen ilaçlama yapmadık. Çünkü biz sadece üretmeyi değil, alan kişileri de düşünmeliyiz. Doğal haliyle insanlarımıza sunarak memnuniyetlerini almak istiyoruz" dedi.