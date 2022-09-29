Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
[Fotograf: AA]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
E.B idaresindeki otomobil, Bitlis-Ağrı kara yolunun Patnos'taki Yalçınkaya köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan H.U. bölgeye sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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