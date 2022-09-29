Türkiye’yi, Avrupa’da temsil edecek olan kayaklı Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için kondisyon çalışması yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, haftanın 6 günü 2’şer saat ağırlık ve güç antrenmanları gerçekleştirerek yarışlara hazırlanıyor.

Asfalt üzerinde güce dayalı çalışma yürüten sporcular, Türk bayrağını Avrupa’da göndere çekmek için ter döküyor.

"200 üzerinde yarışa katıldım"

Kayakta birçok başarıya imza atan milli takım sporcusu ve aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Amed Oğlağo, 11 yıldır kayaklı koşuyla ilgilendiğini söyledi.

Oğlağo, "24 yaşındayım. Kayaklı koşu sporunu yapıyorum. 7 yıldır milli takım sporcusuyum. 200 üzerinde yarışa katıldım. Çok sayıda madalyam var. Şu anda tekerlekli kayak antrenmanlarıma devam ediyorum. Haftanın 6 günü 2’şer saat antrenman yapıyorum. Şu anda kışa hazırlık yapıyorum. Hedefimiz şubat ayında yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Antrenmanlarımızı üniversite yerleşkesinde yapıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan üniversite Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat beye çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yazın asfalt üzerinde, kışın kar üzerinde antrenman yapıyoruz"

Muş Alparslan Üniversitesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam eden milli sporcu Berna Yılmaz da yaklaşık 10 yıldır bu sporu yaptığını söyledi.

Şu anda Dünya Avrupa Şampiyonası için hazırlandığını anlatan Yılmaz, "Asfalt üzerinde kondisyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tekerlekli kayak kayıyoruz. Yazın asfalt üzerinde, kışın ise kar üzerinde antrenman yapıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Günde en az iki saat çalışıyoruz" diye konuştu.