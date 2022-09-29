1361 yılında 3. Aleksios tarafından yapıldığı tahmin edilen ve merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan yerden 130 metre yüksekliğindeki ana kaya üzerinde yüzlerce yıldır ayakta duran Kov Kalesi’nin duvarlarında etkinlik yapıldı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde ok sporcuları ve antrenörleri, bin 760 metre rakımda bulunan Kov Kalesi’nde ok ve yaylarıyla birlikte çalıştı.

Hem turizme hem de okçuluk sporuna ilgi çekmek için gerçekleştirilen projeyle genç sporculara okçuluğun tarihi de yaşatılıyor.

"Modern okçuluk ile bu sesleri yankılandırmış olduk"

Okçuluğun tarihte büyük bir yeri olduğunu ve bu yüzden çalışmalarını Kov Kalesi’nde yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Musa Balcı, "Bugün burada tarihi bir yapı olan Kov Kalesi ile, okçuluk sporunu birleştirmiş olduk. Okçuluk sporu tarihimizin büyük bir parçası. Okçuluk sporunun bugün hem tanıtımı hem de tarihi bir yapı olan Kov Kalesi ile birlikte farkındalık yaratıp okçuluk sporuna ilgi çekmek için buradayız. Yapı şu an fiziki olarak tamamı restore edilmiş durumda. 700 yıl önce bu kalede ok sesleri yankılanıyordu. Biz de bugün 700 yıl sonra yine bu kaleyle bu sesi buluşturmuş olduk. Modern okçuluk ile birlikte bu kalede yine bu sesleri yankılandırmış olduk. Hem okçuluk sporuna farkındalık yaratmak hem de turistik değerleri olan kaleyi tanıtmaktı amacımız" dedi.