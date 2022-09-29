Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda G.D, H.K ve S.K, gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Giresun
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