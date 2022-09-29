Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından bir yıl önce kurulan tesiste, Karadeniz'deki midye yetiştiriciliğini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için sudaki besleyici ögeler, tuzluluk, sıcaklık ve oksijen değerleri her ay ölçülerek yaşanan değişim takip ediliyor.

Tesiste yetiştirilen yavru midyelerden alınan örneklerle birtakım veriler elde eden akademisyenler, Karadeniz'de midyelerin büyümesi ve yaşama oranı ile ürünün verimine etki eden faktörleri belirleyecek.

Midye yetiştiricilerinin karşılaşabileceği sorunların neler olabileceğini de araştıran akademisyenler, çalışma sonucunda çözüm yolları ortaya koyacak.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Yeşim Çelik, Karadeniz'de son yıllarda midye yetiştiriciliğine yönelik ciddi talep olduğunu söyledi.

Elde edecek veriler sektör temsilcileriyle paylaşılacak

Çelik, Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde böyle bir araştırma tesisinin hayata geçirildiğini anlattı.

​​​​​​​Tesisin 12 ton midye üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Çelik, üretimden daha çok bilimsel açıdan sektör temsilcilerine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çelik, tesiste ilk midye hasadını 2024 yılında yapmayı öngördüklerini söyleyerek, "Kurduğumuz bu tesiste neler yaparız da midyeden daha fazla verim elde edebiliriz, onu araştırıyoruz. Hangi olumsuzluklardan dolayı midyelerin büyüme verimi etkileniyor, bunları değerlendiriyoruz. Karadeniz'de su yüzeyinde yapılan yetiştiricilikten mi daha iyi verim alırız, yoksa suyun altında mı daha iyi olur gibi konuları değerlendiriyoruz. Olumlu ve olumsuz tüm etkenleri araştırıyoruz. Elde edeceğimiz verileri sektörle paylaşarak üretimden daha yüksek performans alınmasına destek olmaya çalışacağız" dedi.