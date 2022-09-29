Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
15 Kasım Mahallesi'nde İ.Ç'nin kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Hatay
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