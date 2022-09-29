Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla boyadı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilkokul öğrencileri, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.
Kemalpaşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.
Altınöz, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ilçe genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını söyledi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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