Ceyhan Nehri'ne dökülen Savrun Çayı'na atık su boşaltıldığı, renginin değiştiği ve çevreye koku yayıldığını iddia eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.