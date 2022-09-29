Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı.
Ceyhan Nehri'ne dökülen Savrun Çayı'na atık su boşaltıldığı, renginin değiştiği ve çevreye koku yayıldığını iddia eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 12:52
- 12:38
- 12:37
- 12:55
- 12:44
Sıradaki Haber
Sinekleri kovmak için kükürt yaktı, evi alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz