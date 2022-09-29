Kirişçi Mahallesinde 4 katlı apartmanın 3’ncü katındaki dairede Mehmet Y., evdeki sinekleri kovmak için kükürt yaktı. Yanan kükürdün kontrolden çıkması sonucu bir anda evde yangın çıktı. Oturduğu daireden dumanların yükseldiğini gören Mehmet Y., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen Mehmet Y. ise olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavisi yapıldı.

Çıkan yangında evde küçük çaplı maddi hasar oluştu.