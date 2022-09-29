Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülere yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesin ebru sanatı kursu açıldı.

Kursa katılan 19 yükümlünün hazırladığı ebru ve resimlerin yer aldığı sergi Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programla Adliye binasında açıldı.

Yükümlülerin yaptığı 19 ebru ve resmin yer aldığı sergi yarın akşama kadar Adliye binasında açık olacak.

Serginin ardından ihtiyaç sahibi 70 yükümlünün çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı.