İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi" projesi ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu kapsamında, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti en aza indirmek için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, bir fabrikada çalışan 116 erkek işçi bilgilendirildi.

Açıklamada, sorumluluk bölgelerindeki bireylerin hak ve hukukunu koruyup daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak üzere, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi hedefleyen ekipler, kadının yerini sağlamlaştırmak maksadıyla sıfır tolerans ile bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı.