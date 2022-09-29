Siirt istikametine giden Mehmet Said G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç demir bariyerleri aşarak 25 metre yüksekliğindeki Pisyar Köprüsü'nden uçtu.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Said G. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Said G. ise Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.