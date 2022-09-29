Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki kültürel ve tarihi eserlerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, yüzey araştırmalarıyla bölgedeki kültür varlıklarının yerini tespit ediyor.

Kentte bir vatandaş tarafından kırık halde bulunup müzeye getirilen koç başlı 2 mezar taşı da arkeolog Özgür Şahin ve restoratör Ümit Demirtaş’ın çalışmasıyla onarıldı.

Kırık parçaları özel yapıştırıcılarla birleştirilen yaklaşık 500 yıllık mezar taşları, korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üzere müzenin deposuna kaldırıldı.