Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırık halde bulunan 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı
[Fotograf: AA]
Tunceli'de tahrip olmuş halde bulunan koç başlı 2 mezar taşı, restore edilerek korunmak üzere müzenin deposuna konuldu.
Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki kültürel ve tarihi eserlerin korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, yüzey araştırmalarıyla bölgedeki kültür varlıklarının yerini tespit ediyor.
Kentte bir vatandaş tarafından kırık halde bulunup müzeye getirilen koç başlı 2 mezar taşı da arkeolog Özgür Şahin ve restoratör Ümit Demirtaş’ın çalışmasıyla onarıldı.
Kırık parçaları özel yapıştırıcılarla birleştirilen yaklaşık 500 yıllık mezar taşları, korunup gelecek kuşaklara aktarılmak üzere müzenin deposuna kaldırıldı.
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