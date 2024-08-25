Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzeler ile 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si hakkında "TCK 191" kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen A.S, A.K. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.