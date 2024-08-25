Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.08.2024 10:31

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, karada 4'ü çocuk 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
12:14
Anahtarcılar Odası'ndan "çilingir" uyarısı: Kimlik ve tutanak olmalı
12:22
Kayseri'de sele kapılan kişi aranıyor
12:05
Malezya Başbakanı Enver: Batılı ülkeler Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltmeli
11:49
Bangladeş'e bu ay başından itibaren 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı
11:50
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
Mersin'de örtü altında ejder meyvesi hasadı başladı
FOTO FOKUS
TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli
TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ